MC Kevin morre aos 23 anos após cair de prédio na Barra da Tijuca

Informação foi confirmada por Deolane Bezerra, esposa do funkeiro; famosos foram às redes e lamentaram a morte do colega

Reprodução/Instagram Funkeiro não resistiu à queda de um hotel na Barra da Tijuca



O MC Kevin, cantor de funk de 23 anos, morreu depois de cair do 11º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 16. A informação foi confirmada pela esposa do funkeiro através de post no Instagram. “Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou. Vai com deus menino, eu sempre vou te amar”, disse Deolane Bezerra na publicação. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado por volta das 18h15 para resgatar o funkeiro de 23 anos, que foi levado para o Hospital Miguel Couto na Gávea, Zona Sul. Segundo a entidade, o estado de saúde do MC Kevin era grave. Depois da confirmação, diversos nomes do funk se manifestaram em homenagem ao colega. Dentre eles, estão os MCs Hariel, GR15, Kevinho e Dennis DJ, que postou uma foto de Kevin e desejou forças à família do MC. A funkeira MC Mirella também foi às redes e disse que “o mundo do funk hoje ganha uma estrela”. Além dos artistas a produtora GR6 Explode, que já foi parceira de Kevin, se manifestou.

