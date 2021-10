Irmã de Luan Santana anuncia noivado com jogador do Palmeiras

Nas redes sociais, Bruna Santana publicou foto de aliança e registro ao lado de Raphael Veiga: ‘Mil vezes sim’, comemorou

Raphael Veiga/Reprodução do Instagram Casal namora desde 2020 e anunciou noivado neste fim de semana



A irmã do cantor Luan Santana, Bruna Santana, de 26 anos, anunciou pelas redes sociais na noite deste sábado, 23, que foi pedida em casamento pelo jogador de futebol Raphael Veiga, do Palmeiras. Em uma sequência de duas fotos, uma com o anel e um buquê de rosas e a outra sorrindo ao lado do noivo, ela comemorou: “Mil vezes sim”. Pouco depois, em uma live compartilhada com fãs, o casal é questionado sobre quando vai se casar. Eles se entreolham e o meio-campista mostra o anel na mão de Bruna. “Quero saber se vocês vão vir para cá no dia do casamento”, brincou o jogador. Os dois assumiram o relacionamento no começo da pandemia, em julho de 2020.