Erasmo revela em ‘A Fazenda 13’ motivo da separação de Pugliesi: ‘Descobriu coisa antiga’

Modelo também contou que o relacionamento desgastou enquanto tentavam engravidar

Reprodução/Instagram/GabrielaPugliesi Gabriela Pugliesi e Erasmo anunciaram o fim do casamento no começo do ano



O modelo Erasmo Viana revelou em “A Fazenda 13” o que motivou o término do seu casamento com a influenciadora digital Gabriela Pugliesi durante uma conversa com Tati Quebra Barraco e MC Gui. O peão começou dizendo que está solteiro desde o fim do seu casamento de quatro anos e contou que a relação acabou por “um vacilo” dele. “Ela descobriu uma coisa antiga minha. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás”, contou. Erasmo falou que o casamento já estava desgastado, pois eles estavam tentando engravidar e não conseguiam.

“A gente estava no processo de um ano para ter filho, mais de um ano, na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana.” O modelo também falou que o casal estava fazendo vários planos e um deles era sair do aluguel e comprar uma casa. “Já tinha sido aprovado o financiamento do banco, já tinha sido assinada toda a papelada da casa, a gente estava para ter filho e Deus falou: ‘Não é para ser’. Foi muito fod* isso, a gente estava tentando de tudo para ter [a criança], mais de um ano”, comentou. O anuncio da separação aconteceu em fevereiro deste ano e, na época, Erasmo disse que cometeu um “erro grave”, mas não deu detalhes do que tinha feito. A influenciadora fitness está namorando atualmente com Túlio Dek.