Paul Gallagher, irmão de Noel e Liam Gallagher, é indiciado por crimes sexuais

Paul Gallagher, irmão mais velho de Noel e Liam Gallagher, do grupo Oasis, enfrenta sérias acusações de crimes sexuais. Ele foi formalmente indiciado após uma investigação que teve início no ano anterior. As alegações contra ele incluem agressão sexual, controle coercitivo e ameaças de morte. As informações foram confirmadas pelo jornal “The Telegraph”, nesta segunda-feira (28).

Os supostos crimes teriam ocorrido entre 2022 e 2024. Paul é acusado de estrangulamento intencional, ameaça de morte e agressão com lesão corporal. A mulher que o acusa está sendo acompanhada por policiais. A audiência está agendada para o próximo mês.

Situação ocorre em um momento em que o Oasis está em turnê internacional, reunindo Liam e Noel Gallagher para apresentações conjuntas após um hiato de 15 anos.

