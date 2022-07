Irmão de Rodrigo Mussi descarta reconciliação com o ex-BBB: ‘Não quero mais contato’

Diogo Mussi disse que ele e seu outro irmão, Rafael, já imaginavam que isso aconteceria

Diogo Mussi, que está brigado com o irmão, o ex-BBB Rodrigo Mussi, descartou uma reconciliação entre eles. Ao abrir uma caixinha de perguntas do Instagram nesta quarta-feira, 13, um seguidor quis saber se existe alguma chance de Diogo se entender com Rodrigo e ele foi direto: “Não! Feliz por ele estar vivo e bem. Mas não quero mais contato! A não ser que haja uma mudança radical. Mas como ele disse que ‘não é nada grave’, imagino que as coisas continuem assim. Eu e o [meu outro irmão] Rafael Mussi já imaginávamos esse caminho”. Em entrevista à TV Caras, o ex-participante do “BBB 22” deu a entender que a briga com Diogo não algo sério. “É coisa de irmão, a gente sempre teve essas briguinhas. Ele foi fundamental para mim no acidente, foi muito bacana, só que tem as coisas que a gente tem, coisa de irmão, mas não sinto que é algo grave”, comentou.

Rodrigo sofreu um grave acidente de carro no final de março deste ano, tendo um traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Após o acidente, Diogo acompanhou de perto a internação do irmão e, com o auxílio da influenciadora Viih Tube, assumiu a missão de informar os fãs sobre o estado de saúde do ex-BBB. Um outro seguidor quis saber se são reais os boatos de que eles brigaram porque Diogo sente uma ingratidão por parte de Rodrigo, que não teria reconhecido o apoio que recebeu do irmão durante o período em que ficou internado. Diogo riu e declarou: “Adoro o povo que pensa que sabe e se acha dono da razão. É muita criatividade”. A briga entre os irmãos se tornou pública recentemente, quando Diogo revelou que Rodrigo o bloqueou das redes sociais. O que realmente causou o rompimento dos irmãos ainda é um mistério.