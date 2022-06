Rodrigo Mussi diz que motorista não o visitou após acidente: ‘Não tenho notícias’

Ex-participante do ‘BBB 22’ também falou como está seu processo de recuperação após deixar o hospital

Reprodução/Globo Rodrigo Mussi deu detalhes da sua recuperação após o acidente de carro



Rodrigo Mussi, que participou do “BBB 22”, deu detalhes nesta quinta-feira, 23, de como está sendo sua recuperação após o acidente de carro que sofreu no dia 31 de março. Quando o veículo em que estava bateu na traseira de um caminhão, ele sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por cirurgias na cabeça e também na perna. Em menos de três meses, o ex-BBB apresentou uma boa recuperação e já retomou sua rotina de trabalho. No momento do acidente, Rodrigo estava sentado no banco de trás do carro e sem cinto de segurança. O veículo era conduzido pelo motorista de aplicativo Kaique Reis, que afirmou ter cochilado no volante. “Não cheguei a conhecer o motorista [depois do acidente], ele não foi me visitar, não tenho muitas notícias”, comentou Rodrigo durante o café da manhã que tomou com Ana Maria Braga no “Mais Você”. Kaique foi autuado por lesão corporal.

O acidente deixou uma cicatriz na testa de Rodrigo, mas ele disse não se importar: “É uma marca que mudou minha vida, a recuperação ainda será por um tempo. A marca carrego como uma vitória”. No período em que esteve no hospital, o ex-BBB perdeu 30 kg, mas já recuperou a metade. A rotina ainda não voltou totalmente ao normal, mas sua evolução está indo bem: “Estou andando normal, a maior luta depois de um traumatismo é a parte emocional. Quando o cérebro é atingido, as pessoas não sabem como você vai acordar. A recuperação foi muito rápida, surpreendeu o corpo clínico”. Após o acidente, o ex-BBB não foi reconhecido logo de cara e explicou que isso aconteceu porque estava sem seus documentos físicos. “Ninguém sabia quem eu era, meu documento estava no celular, tinha tudo digital e demoraram horas até entender. Tinha saído sem carteira pela primeira vez.” Rodrigo já voltou ao local da batida, mas disse que não se recorda de nada. “Só lembro de entrar no carro, não lembro da avenida e não lembro do acidente”, concluiu.