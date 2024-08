Isabel Veloso fala sobre gravidez durante tratamento de linfoma de Hodgkin

Jovem compartilha sua luta contra a doença nas redes sociais e foi chamada de egoísta por alguns por gerar uma criança que provavelmente cresceria sem mãe

Reprodução/Instagram/@isabelvelosoo Isabela casou esse ano



Isabel Veloso, uma jovem de 18 anos, enfrenta um desafio duplo: está em tratamento para Linfoma de Hodgkin e aguarda a chegada de seu primeiro filho. Através das redes sociais, ela compartilha sua jornada e expressa a angústia de não saber quanto tempo poderá estar ao lado do bebê. Isabel revelou: “Meu maior desafio é ser mãe, porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para a vida inteira dele.” Embora não tenha medo da morte, Isabel teme não acompanhar o crescimento do filho. A gravidez foi anunciada por ela no dia 11, e a jovem se mostra confiante de que a criança contará com o suporte incondicional da família e de seu marido, Lucas Borbas. Recentemente, novos nódulos foram identificados em seu seio, mesmo com a doença apresentando um quadro estável.

Recentemente, novos nódulos foram identificados em seu seio, mesmo com a doença apresentando um quadro estável. Isabel foi diagnosticada com câncer aos 15 anos, recebendo uma previsão de vida de apenas seis meses. Desde então, sua luta contra a doença tem sido marcada por altos e baixos, mas a jovem se mantém determinada a viver cada momento. A expectativa de ser mãe traz um novo significado à sua vida, mesmo em meio a tantas incertezas. “Ele não vai estar nunca desamparado, porque tem o amor da minha família, principalmente do pai”. “Ele vai nascer para o mundo, entendeu? Em algum momento ele vai para o mundo como eu fui.” As declarações foram dadas ao programa Domingo Legal, do SBT, no último final de semana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller