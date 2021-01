Isis Valverde rebate seguidora que criticou seus seios e a aconselhou colocar silicone

Atriz não gostou do comentário, deu sua resposta e deixou claro que é feliz com seu corpo

Reprodução/Instagram/isisvalverde Isis Valverde não gostou de um comentário feito por uma seguidora sobre seu corpo e decidiu responder



A atriz Isis Valverde está atenta ao que andam comentando nas suas publicações no Instagram. A interprete de Ritinha, em “A Força do Querer”, postou um vídeo em que fala um pouco da sua personalidade e do seu cotidiano, mas uma seguidora ficou de olho no corpo da atriz e comentou o seguinte: “Coloque silicone nos seios querida. Estão muito ‘mimizinhos’”. Isis não gostou do que leu e decidiu rebater: “Sou feliz assim. Por que você não coloca? Assim mata a vontade”. Diversas mulheres curtiram a resposta da artista. “Que pessoa amargurada, né? Seus seios são lindos!!! E eu estava reparando nisso também (risos). Os meus também são pequenos e eu amo o tamanho deles, discretos”, escreveu uma seguidora. “É cada uma que a pessoa ouve, né? Amei a sua resposta, linda! Maravilhosa e acima de tudo feliz”, postou outra. “Tenho os meus pequenos e assim vão ficar do jeitinho que Deus me deu, podem falar o que quiser, silicone nem pensar”, acrescentou mais uma.

Na publicação feita por Isis, ela disse que às vezes não sabe como consegue dar conta de cuidar do corpo e da mente e ainda conciliar isso com a família e o trabalho. “Penso que na vida somos verdadeiras equilibristas, rodando vários pratinhos ao mesmo tempo e com cuidado, para garantir que todos permaneçam em movimento, cada um a seu modo! Essa metáfora me representa e mostra como nós, mulheres, somos multifacetadas e damos conta de (quase) tudo! Importante, por isso, estar com a saúde mental em dia, buscando artifícios para seguir centrada e conectada com o que realmente faz sentido: estar junto de quem se ama”, enfatizou a atriz de 33 anos, que é mãe do pequeno Rael, de 2 anos.