Após 12 dias isolado no deserto, Jared Leto descobre pandemia: ‘Mundo mudou’

Reprodução Jared Leto foi pego de surpresa a respeito do coronavírus



Jared Leto passou por situação curiosa. O ator e vocalista do Thirty Seconds to Mars ficou “totalmente isolado”por 12 dias no deserto, para meditação, e não sabia que o mundo passava por uma pandemia de coronavírus.

O astro usou o Twitter para explicar o quão chocado ficou ao descobrir que o “mundo mudou para sempre” desde a última vez que esteve em casa e aproveitou para “mandar boas energias para todos”.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

“Wow. 12 dias atrás eu embarquei em um retiro silencioso para meditar no deserto. Estávamos totalmente isolados. Sem telefone, comunicação, etc. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Saí ontem para um mundo muito diferente. Um que mudou completamente. Surreal – para dizer o mínimo”, escreveu.

Leto afirmou que recebeu diversas mensagens de amigos e familiares para se inteirar do que perdeu. “Espero que vocês e os seus estejam bem. Fiquem dentro de casa. Fiquem seguros.”

Jared recentemente compartilhou experiência de “quase-morte” ao fazer escalada.