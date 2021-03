Ivete Sangalo rebate críticas de secretário de Saúde da Bahia: ‘Me respeite’

Fábio Vilas-Boas questionou a contribuição da cantora baiana no combate à pandemia da Covid-19

Reprodução/YouTube Ivete Sanaglo fez live durante a quarentena



O secretário de Saúde de Bahia, Fábio Vilas-Boas, usou as suas redes sociais neste domingo, 28, para cobrar mais engajamento de artistas e cantores nas “questões sociais” do país, mandando um recado para Ivete Sangalo. Através do Twitter, o político questionou com o quê a baiana contribuiu para evitar a propagação do novo coronavírus. “@ivetesangalo você deveria ser mais envolvida em questões sociais. O Brasil está no caminho do colapso na saúde. O que você fez para ajudar a evitar?”, perguntou.

Imediatamente, Ivete Sangalo, uma das celebridades mais famosas da Bahia, rebateu o secretário e pediu respeito. “Boa tarde, Sr Secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas. Venho por meio dessa rede social, a qual o senhor utilizou para revelar o quanto pouco me conhece e o quanto pouco conhece a cerca da maneira que trabalho e da forma que realizo as atividades as quais me disponho. Não o conheço. Me respeite! O Sr. definitivamente desconhece os meus feitos. Aplique as suas impressões a ações que são da sua responsabilidade. Pratique isso com os seus, em busca de resultados para aqueles que o colocaram nessa posição, trabalhe para o povo”, escreveu a cantora. “Não gosto de politicagem. Isso já está claro para todos que me acompanham. Cada um deve saber das suas responsabilidades, portanto, me respeite quando for falar ao meu respeito. Não me faça ensinar o seu trabalho, pois não permitirei que faça o meu. Sem mais. Ivete Sangalo”, completou.

Na última sexta-feira, 27, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou que a cantora Ivete Sangalo tinha doado mil camas box e cinco mil roupas de cama para pacientes infectados pelo novo coronavírus, em Salvador. Além disso, em suas redes sociais, a artista frequentemente pede aos seus seguidores para cumprirem a quarentena e respeitarem o isolamento social durante o período mais crítico da pandemia.