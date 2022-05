Ivete Sangalo recebe homenagem dos filhos em comemoração aos seus 50 anos

No dia do seu aniversário, a cantora irá realizar um show em sua cidade natal, em Juazeiro, na Bahia; apresentação, junto a um especial sobre sua carreira, será televisionada pelos canais Globo e Multishow

Reprodução/Instagram/ivetesangalo/21.06.2021 Cantora Ivete Sangalo comemora 50 anos de idade nesta sexta-feira, 27, com um show em Juazeiro, na Bahia



A cantora Ivete Sangalo comemora 50 anos nesta sexta-feira, 27. Para celebrar a data, seus três filhos – Marcelo, de 12 anos; Marina e Helena, de três anos – realizaram uma divertida homenagem à mãe através de uma animação. O desenho, que foi compartilhado nas redes sociais da baiana, canta parabéns de uma maneira inesperada com a presença de um ‘unicórnio’. A produção conta com declarações de amor do trio e conta com os maiores sucessos da mãe, como a música ‘Quando a Chuva Passar’. “A gente sabe que qualquer ato, homenagem ou presente são pequenos perto da imensidão que é você, Ivetinha, Beth, Veveta, Ivete Sangalo! Mas como não fazer algo? Como deixar passar esse dia especial sem uma surpresa? Impossível!”, diz trecho da publicação que pode ser vista abaixo. Outras animações estão sendo compartilhadas pela equipe da cantora em seu Instagram ao longo do dia. Ivete também irá realizar um show em sua cidade natal nesta sexta. A apresentação ocorrerá em Juazeiro, na Bahia, e será televisionada para quem queira acompanhar – no canal aberto, através da rede Globo; e no canal fechado, através do Multishow. O especial começará a ser transmitido às 22h35 e o show está prevista para ter início próximo da meia noite.