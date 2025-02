Iza retorna aos palcos no Baile de Máscaras do Fairmont Rio

Cantora começa nova fase na carreira após o nascimento de sua filha e será a atração principal do evento que antecede o Desfile das Campeãs

Reprodução/Instagram/@iza Iza mencionou que passa por um processo de reabilitação vocal devido às mudanças durante a gestação



Iza se prepara para sua volta aos palcos no Baile de Máscaras, que ocorrerá no Fairmont Rio no dia 7 de março. A artista, que será a principal atração do evento, está animada para apresentar um setlist recheado de sucessos.

Desde o nascimento de sua filha, Nala, a cantora tem se dedicado a retomar sua carreira. Em suas palavras, Iza mencionou que está passando por um processo de reabilitação vocal devido às mudanças que ocorreram durante a gestação. Ela expressou sua felicidade e expectativa em retornar aos palcos, destacando a importância desse momento.

“Foi uma loucura voltar agora, estou em uma fase de reabilitação da minha voz por conta da gravidez – que descobri só agora que muda muito. Mas estou muito feliz e ansiosa com essa volta para os palcos”, compartilhou a cantora em entrevista ao Globo.

A artista conta com o apoio incondicional de seu parceiro, Yuri Lima, além de uma rede familiar que a ajuda nesse retorno. Iza revelou que, agora, se sente mais tranquila e disposta a aproveitar a experiência do Baile de Máscaras, onde pretende se divertir e celebrar sua volta à música.

