Desemprego cresce no Brasil e chega a 6,5%, mas tem menor taxa para o trimestre encerrado em janeiro desde 2012

Houve um aumento de 0,3 ponto percentual em relação aos 6,2% registrados nos três meses até outubro, segundo a Pnad Contínua; pesquisa aponta 7,2 milhões de desempregados no país

Itaci Batista/Estadão Conteúdo



A taxa de desemprego no Brasil alcançou 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, conforme dados divulgados pela pesquisa Pnad Contínua do IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse número representa um aumento de 0,3 ponto percentual em relação aos 6,2% registrados nos três meses até outubro. Apesar do crescimento, essa é a menor taxa para os trimestres que terminam em janeiro desde 2012. As expectativas do mercado financeiro apontavam para uma taxa de 6,6%.

No mesmo período, o número de pessoas desempregadas foi de 7,2 milhões, refletindo um aumento de 5,3% em comparação ao trimestre anterior. No entanto, quando analisado em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 13,1%. A população ocupada, por sua vez, totalizou 103 milhões, apresentando uma leve redução de 0,6% em relação ao trimestre anterior, mas um crescimento de 2,4% em um ano.

O cenário de redução do desemprego nos últimos anos é atribuído ao desempenho positivo da economia e a diversas medidas de estímulo implementadas pelo governo. Embora a taxa de participação na força de trabalho tenha mostrado sinais de recuperação, ela ainda se encontra abaixo dos níveis que eram observados antes da pandemia. Esse fenômeno é parcialmente explicado pelo envelhecimento da população e pela decisão de muitos jovens de se afastarem do mercado de trabalho para se dedicarem aos estudos.

Para 2025, economistas preveem uma desaceleração na atividade econômica, mas não esperam um aumento significativo na taxa de desemprego. As expectativas permanecem cautelosas, com a análise do mercado indicando que, apesar dos desafios, a situação do emprego pode se manter relativamente estável.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA