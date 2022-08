J.K. Rowling pede ajuda do Twitter após receber mensagem em tom de ameaça

Publicando alguns prints, a autora de Harry Potter explicou que a situação aconteceu após fazer um comentário sobre o esfaqueamento de Salman Rushdie

Reprodução/Twitter/JK Rowling/19.07.2021 J.K Rowling falou que tem sido alvo de ataques virtuais



Autora dos livros Harry Potter, a escritora J.K. Rowling fez um pedido de ajuda ao perfil oficial de suporte do Twitter, que ajuda na resolução de problemas da plataforma, após receber uma mensagem em tom de ameaça neste sábado, 13. Publicando alguns prints, a britânica explicou que a situação aconteceu após fazer um comentário sobre o esfaqueamento de Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos. “Me sentindo muito mal agora. Que ele fique bem”, escreveu a renomada escritora. Um perfil, então, respondeu: “Não se preocupe. Você é a próxima”. De acordo com Rowling, o mesmo perfil exaltou Hadi Matar, suspeito do ataque a Rushdie. Com medo de a ameaça ser real, a britânica pediu ao Twitter: “Alguma chance de suporte?”. Posteriormente, ela tranquilizou os fãs: “Obrigado por todas as mensagens de apoio. A polícia está envolvida (já estavam envolvidos em outras ameaças)”.