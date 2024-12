Ocorrido gerou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando sua surpresa e confusão sobre o sumiço da série

Divulgação/Neflix Gabriel Leone caracterizado como Ayrton Senna para a série sobre o piloto



A minissérie “Senna“, que conquistou o público na plataforma Netflix, enfrentou um breve período de indisponibilidade neste sábado (14). O ocorrido gerou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando sua surpresa e confusão sobre o sumiço da série. Para alguns assinantes, a série ficou fora do ar por aproximadamente uma hora. A equipe da Netflix rapidamente se manifestou sobre o problema, esclarecendo que a situação foi solucionada por seus engenheiros. Em tom descontraído, a plataforma fez uma piada com os usuários, afirmando que houve uma confusão com os cabos, mas que a série já estava novamente acessível.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lançada no dia 29 de novembro, a minissérie retrata a trajetória do icônico piloto Ayrton Senna, que é interpretado por Gabriel Leone. A produção tem sido bem recebida pelo público, que se mostra interessado em reviver a história de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. O retorno da série ao catálogo foi celebrado por muitos fãs, que aguardavam ansiosamente a oportunidade de assistir à narrativa que homenageia a vida e os feitos de Senna.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA