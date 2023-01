Jade Picon é hospitalizada às pressas: ‘Cancelei tudo’; veja o motivo

Influenciadora digital publicou vídeo chorando ao tomar soro na veia

Reprodução/Instagram/@jadepicon Jade Picon chora em hospital ao tomar soro na veia



A influenciadora digital Jade Picon precisou ser hospitalizada nesta segunda-feira, 30, após sentir fortes enjoos. No Instagram, ela publicou vídeos nos stories para explicar aos fãs o que estava acontecendo. “Acordei muito enjoada, cancelei tudo e vim ver o que era. Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal”, comentou. Na sequência ela aparece deitada em uma maca chorando ao tomar soro. Ela disse que tem medo de agulha. “Tenho pavor de agulha e é sempre assim. Mas hoje não teve como fugir”. Por volta das 20 horas, a influenciadora publicou que já teve alta do hospital e vai seguir a recuperação em casa. No entanto, ela não revelou o diagnóstico médico. “Já estou em casa e está tudo bem. Estou me hidratando bem e amanhã se tudo der certo voltamos a vida normal, porque hoje eu tinha 300 coisas e até gravação não consegui ir. Fiquei mal mesmo, mas amanhã vou estar ótima”, explicou.