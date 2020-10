Jane Fonda diz que não faz mais sexo: ‘Sexo zero, já estou muito velha’

Revelação foi dada no programa The Ellen Show, da comediante Ellen DeGeneres; aos 82 anos, ela também contou o motivo que a levou a recusar uma noite com o cantor Marvin Gaye

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Jane Fonda



A atriz Jane Fonda, de 82 anos, revelou em entrevista ao programa The Ellen Show, da apresentadora Ellen DeGeneres, exibido neste sábado, 10, que não faz mais sexo. Nesta nova temporada do programa, Ellen divide a apresentação com a atriz e comediante Tiffany Haddish, que foi quem entrevistou Jane. Ao ter a beleza elogiada pela apresentadora, e ser questionada se ainda fazia sexo, Jane foi direta: “Não, sexo zero, já estou muito velha e já fiz isso demais. Eu não preciso disso agora porque ando muito ocupada”.

Durante a conversa, a atriz também relembrou que seu único arrependimento na vida foi não ter feito sexo com o cantor Marvin Gaye. Ela contou que, na época, era casada com Tom Hayden e acabou se aproximando de alguns músicos durante a campanha do marido para o Senado norte-americano – entre eles, estava Gaye, que a chamou para sair. “Eu disse que estava casada. Quando eu penso sobre isso[fazer sexo], um grande arrependimento é Marvin Gaye. Ele queria, mas recusei, eu era casada”, disse. No ano passado, Jane foi detida diversas vezes ao participar de uma série de protestos em Washington, nos Estados Unidos, que cobravam medidas governamentais para o aquecimento global.