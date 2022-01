Jason Derulo parte para a agressão ao ser chamado de Usher em hotel; assista

Cantor saiu do local algemado após socar um homem e dar um tapa em outro; vítimas não quiseram prestar queixa contra o artista

Reprodução/Instagram/jasonderulo/05.01.2022 Jason Derulo bateu em dois homens ao ser chamado de Usher em um hotel



O cantor Jason Derulo partiu para a agressão ao ser chamado de Usher em um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos. A confusão foi tanta que a polícia precisou ser acionada. A briga aconteceu na madrugada de terça-feira, 4, e pessoas que estavam no local disseram ao TMZ que tudo começou quando dois homens cruzaram com o dono do hit Wiggle em uma escala rolante e, em tom de provocação, um deles gritou: “Ei, Usher! Vai se fud*r, vadia”. Jason se irritou e deu um soco no rosto do homem, que caiu no chão. O cantor também teria dado um tapa no acompanhante dele os seguranças do local precisaram separar a briga. A polícia foi chamada e Jason deixou o hotel algemado, entretanto não foi preso. As vítimas não quiseram prestar queixa, mas a confusão pode voltar à tona, pois elas ainda têm o período de um ano para entrar com uma ação judicial contra o cantor. Ainda de acordo com o TMZ, os homens agredidos por Jason não precisaram ir ao hospital, mas ficaram com hematomas no rosto. O artista não se pronunciou sobre o assunto.