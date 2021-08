Confira as atrações que virão para o Rock In Rio 2022

Edição, que foi adiada por causa da pandemia da Covid-19, já conta com oito artistas confirmados, incluindo estrelas como Justin Bieber, Iron Maiden e Ivete Sangalo

Reprodução/Instagram Justin Bieber é um dos artistas confirmados



Um dos mais tradicionais festivais de música do Brasil, o Rock In Rio 2022 está começando a ganhar forma. Depois de ter sido adiado por causa da pandemia da Covid-19, o evento, que acontece a cada dois anos na cidade do Rio de Janeiro, já tem datas e começa a divulgar suas atrações. O festival está previsto para acontecer em setembro de 2022, divido em dois fins de semana. O primeiro será entre os dias 2 e 4, enquanto que o segundo acontecerá entre os dias 8 e 11. Até o momento, a organização não abriu a venda de ingressos ou divulgou totalmente a lista de atrações, mas já existem alguns nomes que foram anunciados. Confira abaixo quais artistas se apresentarão.

Dia 02 de setembro Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira Megadeth Dream Theater Iron Maiden



Dia 04 de setembro Iza Demi Lovato Justin Bieber



Eu não tô abrindo o line-up do #RockinRio2022 com o Dia do Pop, não, né?! 🤩 Dois ícones, duas estreias no Palco Mundo e muitos hits te esperam no dia 4 de setembro de 2022. @justinbieber e @ddlovato vem aí pra fechar o primeiro fim de semana. 💙 pic.twitter.com/ZYuRo8lVAj — Rock in Rio (@rockinrio) August 10, 2021