Jenna Ortega diz que ficou infeliz com o sucesso de ‘Wandinha’: ‘Pressão me deixou assustada’

Durante a conversa, Natalie Portman abordou a questão de como mulheres de estatura baixa, como elas, frequentemente enfrentam subestimação na indústria do entretenimento

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jenna Ortega volta ao elenco de 'Wandinha' no próximo ano



Jenna Ortega, aos 22 anos, compartilhou suas experiências sobre a fama que conquistou com a série “Wandinha”, disponível na Netflix. Em uma entrevista com Natalie Portman para a revista Harper’s Bazaar, a jovem atriz revelou que a notoriedade a deixou infeliz, gerando uma pressão que a deixou assustada, especialmente por ser uma pessoa introvertida. Durante a conversa, Natalie Portman abordou a questão de como mulheres de estatura baixa, como elas, frequentemente enfrentam subestimação na indústria do entretenimento. Jenna concordou com essa observação, expressando sua frustração em relação ao fato de que muitas vezes não é levada a sério por conta de sua aparência.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atriz também ressaltou uma diferença significativa entre os gêneros: enquanto os homens são frequentemente aceitos independentemente de suas mudanças ao longo do tempo, as mulheres enfrentam um escrutínio constante. Jenna mencionou que, ao longo de suas carreiras, as mulheres são criticadas se não mantêm a mesma imagem que apresentaram ao público inicialmente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA