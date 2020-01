Jesse Tyler Ferguson, de ‘Modern Family’, espera primeiro filho com marido

Reprodução/Instagram Ator viveu Mitchell na sitcom americana, que exibe episódios finais nos próximos meses



O ator Jesse Tyler Ferguson, conhecido por interpretar Mitchell na série “Modern Family“, revelou que está esperando o primeiro filho com o marido, Justin Mikita.

O anúncio foi feito durante a participação do casal no “The Late Late Show with James Corden” na última quarta-feira (22).

Falando sobre envelhecimento, Ferguson, de 44 anos, comentou sobre o momento da vida em que é preciso “começar a levar a sério as coisas”.

“Isso é algo que eu nem mencionei a ninguém, e se pudéssemos mantê-lo entre nós e todos vocês, mas estou esperando um bebê com o meu marido, que nascerá em julho”, disse o ator.

Ferguson e Mikita se casaram em 2013. Empolgado, o astro da sitcom completou sobre a chegada do filho: “Estou tipo ‘agora tenho 44 anos. Vamos começar esse show'”.

Apesar de não dar detalhes sobre o bebê, é possível que ele seja fruto de barriga de alguel, modalidade de adoção comum nos Estados Unidos.

“Modern Family” exibe sua 11ª e última temporada. O episódio final será transmitido em abril na TV americana.