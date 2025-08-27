Jesuíta Barbosa impressiona seguidores com foto em que aparece completamente nu
Ator surpreendeu os fãs ao mostrar o bumbum; ele também compartilhou os bastidores do filme ‘Homem com H’
Jesuíta Barbosa, de 34 anos, recentemente publicou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, onde uma delas chamou a atenção por mostrar o ator nu enquanto mergulha, destacando seu bumbum. Em outra imagem, ele aparece em cima de uma árvore, vestindo apenas um fio-dental. Os seguidores não pouparam elogios nos comentários, com um deles brincando: “Tão bonito que deveria ser sinônimo de elogio”, enquanto outra fã o descreveu como “maravilhoso demais”.
O ator também compartilhou os bastidores do filme ‘Homem com H‘, que chegou aos cinemas brasileiros em maio deste ano e conta a trajetória do cantor Ney Matogrosso na música. Confira a publicação :
Publicado por Nátaly Tenório
*Reportagem produzida com auxílio de IA
