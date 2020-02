Jim Carrey é acusado de assédio na web após resposta a jornalista

Reprodução/Instagram Entrevista foi ao ar nesta semana e causou polêmica nas redes sociais por suposto assédio do ator



Jim Carrey foi acusado de assediar uma jornalista durante entrevista que promovia “Sonic: O Filme“, produção que chega nesta quinta-feira (13) aos cinemas brasileiros e tem o ator como o vilão Dr. Robotnik.

Durante conversa com Charlotte Long, do site Heatworld, a repórter questiona Carrey sobre o que ainda falta em sua “lista de desejos”. “Só você”, responde ele com um sorriso.

A jornalista dá risada e Carrey acrescenta: “só isso. Tudo o mais já foi feito”. Charlotte responde que não sabe o que dizer. “Só aceite”, completa Jim Carrey, e os dois seguem com a entrevista.

O trecho pode ser visto no vídeo abaixo, a partir de 1min40s:

Muitos internautas acharam o momento de mau gosto e acusaram o astro de Hollywood de assediar a profissional. Outros, no entanto, afirmaram que Carrey se referia a entrevista em si – no sentido de “ainda só falta essa entrevista terminar”, por exemplo.

Fãs também defenderam o ator dizendo que tratava-se apenas de uma piada. A jornalista, no entanto, não se pronunciou sobre o caso.

“Sonic: O Filme” está em cartaz nos cinemas brasileiros.