Jô Soares: Corpo do apresentador será cremado em Mauá (SP)

Familiares e amigos próximos participaram de cerimônia que velou o humorista, que encontrava-se internado no Hospital Sírio-Libanês desde o fim do último mês passado

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Jô Soares estava finalizando a montagem da peça 'À Meia Luz' antes de falecer



O corpo do apresentador Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira, 5, será velado na cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo. Durante a tarde, os familiares e amigos mais próximos participaram de uma cerimônia restrita que velou o humorista. O ex-colega de emissora Serginho Groismann, o médico Drauzio Varella, o jornalista Thiago Leifert foram alguns dos participantes. Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho em decorrência de uma pneumonia. Flavia Pedra Soares, ex-esposa do artista, utilizou as suas redes sociais que o diretor encontrava-se “cercado de amor e cuidados”. “A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor. Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você”, finalizou.