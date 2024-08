João Guilherme assume namoro com Bruna Marquezine no dia do aniversário da atriz

‘Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso’, escreveu em uma rede social o filho do cantor Leonardo

João Guilherme oficializou seu relacionamento com Bruna Marquezine ao fazer uma declaração carinhosa em suas redes sociais neste domingo (4), coincidentemente no dia em que a atriz completou 29 anos. Em um vídeo compartilhado, ele aparece dançando e trocando beijos com Bruna, demonstrando a alegria que sente por tê-la ao seu lado. “Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais”, escreveu o influenciador. O casal já havia sido flagrado em momentos românticos anteriormente, incluindo uma cena no aeroporto. Os primeiros indícios de que algo estava acontecendo entre os dois surgiram no final de abril, quando João revelou estar apaixonado em um vídeo. Poucos dias depois, imagens deles juntos em uma reunião de amigos começaram a circular, alimentando os rumores sobre o relacionamento. Desde então, o casal tem sido visto em diversos eventos, embora optado por não comentar abertamente sobre a nova fase.

A relação entre João e Bruna ganhou apoio familiar, especialmente do cantor Leonardo, pai de João. Ele se mostrou entusiasmado com o namoro, referindo-se a Bruna como “nora” e a descrevendo como um “presente de Deus”. Apesar de manterem um certo mistério sobre o relacionamento, a presença constante do casal em eventos públicos e a troca de declarações nas redes sociais têm gerado grande interesse entre os fãs. Mutos classificam como “evidente” a felicidade de João e Bruna e aguardam ansiosamente por mais novidades sobre essa nova fase na vida deles.

