Marina Sena e Juliano Floss assumem que estão namorando

Reprodução/Instagram/@marinasena O novo casal está viajando pela Europa



A cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss estão namorando. O casal assumiu que está junto depois de publicarem algumas fotos nas suas redes sociais durante uma viagem que ambos estão fazendo para Amsterdam.O relacionamento já vinha sendo especulado desde abril quando os dois apareceram em uma foto juntos durante uma sessão de vídeo. Na foto também estava um outro suposto casal, Bruna Marquezine e João Guilherme – esses ainda não fizeram nenhuma declaração pública sobre relacionamento, apesar de terem sido vistos juntos em diversos momentos.Juliano estava solteiro desde dezembro, quando seu namoro com a também influenciadora Vivi Wanderley teve um final conturbado. Vivi, que era amiga de Marina, deixou de seguir o novo casal desde que os boatos sobre o relacionamento começaram.Nas redes sociais, votos de felicidade ao casal se misturaram a críticas por Marina ter ficado com o ex da amiga. Nas fotos publicadas pelos pombinhos, eles parecem bem apaixonados, compartilhando momentos felizes durante o passeio pela capital da Holanda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile