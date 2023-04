João Guilherme diz que Zé Felipe ‘delirou’ em rap contra Evaristo Costa: ‘Lançou na emoção’

Filho de Leonardo saiu em defesa do irmão mais velho e Virgínia Fonseca: ‘Respeitem o trabalho da minha família’

Reprodução/Instagram/@joaoguilherme/@zefelipecantor Zé Felipe e João Guilherme são filhos do cantor Leonardo



O ator João Guilherme se posicionou sobre as polêmicas em que o irmão mais velho, Zé Felipe, se envolveu. Ele usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, 5, para defender sua família na polêmica com Virgínia Fonseca e Evaristo Costa. “Eu sei que para vocês pode ser difícil, mas vamos parar de pegar no pé da minha família. Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação mãe e filha. Aí o barraco armou, como vocês acham que está o clima na família?”, questionou. O filho de Leonardo ainda aproveitou a situação para pedir o fim de rivalizações. “Por último, vejo o tempo inteiro vocês botando eu e meu irmão em um lugar de bom e mau, maior ou menor, melhor ou pior… Somos irmãos e não faz bem para nenhum de nós dois ler isso. Se puderem respeitar um pouquinho a intimidade e trabalho da minha família, eu agradeço”, ressaltou. João Guilherme ficou contra Zé Felipe em um único ponto. Para ele, o familiar delirou em rap lançado onde cobra maturidade e noção do jornalista Evaristo Costa. “Tirando a parte do rap que meu irmão lançou na emoção. O menino estava delirando. Não entendi também”, concluiu.

