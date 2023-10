Sheherazade comemora saída de Simioni em ‘A Fazenda’ e diz que Jenny é a próxima: ‘Vem ver o que te espera’

Eliminação do reality show da Record aconteceu na noite de quinta-feira, com Roça composta por Cezar Black, Kally e Simioni

Reprodução/Instagram/@rachelsheherazade Jornalista está fora de 'A Fazenda'



A peoa Simioni foi eliminada na noite de quinta-feira, 26, em ”A Fazenda 15”. A empresária estava na Roça com Cezar Black e Kally, mas foi eliminada após obter apenas 8,88% dos votos para permanecer no reality show. Nas redes sociais, Rachel Sheherazade comemorou a eliminação de Simioni e mandou um recado para Jenny Miranda. “Tchau, Simioni, tchau. Vem para cá, vem para o mundo real ver o que te espera. Beijo no coração. Kally, querida, feliz demais por você ter voltado. Até a final”, disse. “Agora a gente está esperando quem? Quem a gente está esperando? Jenny, você é a próxima, amor, vem para cá”, declarou. A jornalista foi expulsa do programa na última semana, após entrar em uma discussão com Miranda, que envolvia os afazeres domésticos do programa da Record. Fãs de Rachel também comemoraram a saída de Simioni. “Foi por você, Rachel”, diziam diversos fã-clubes da âncora.