Joaquin Phoenix é preso em protesto de Jane Fonda pelo meio ambiente

Reprodução/Twitter Astro de 'Coringa' foi preso em primeiro protesto organizado por Jane Fonda em 2020



Jane Fonda organizou o seu primeiro protesto do ano pedindo mais esforços do governo americano contra as ações climáticas nesta sexta-feira (10) e, diferentemente das outras vezes, a atriz não foi presa, mas os atores Joaquin Phoenix e Martin Sheen sim.

Segundo o site Deadline, Fonda não subiu nas escadas do Capitólio, em Washington, local protegido pela polícia e onde os manifestantes costumam ser presos nesses protestos, pois ela retorna no próximo sábado (11) a Los Angeles para vai iniciar as gravações da última temporada de “Grace e Frankie”, série da Netflix.

Antes de ser detido, Phoenix discursou para os manifestantes e alertou sobre os prejuízos da indústria de carne para o meio ambiente. O ator é vegano desde os três anos.

“Às vezes nos perguntamos o que podemos fazer nesta luta contra a mudança climática, e você pode mudar já hoje ou amanhã o que consome. E eu acho que seja algo dúbio. Eu luto contra coisas que faço às vezes, mas eu posso mudar meus hábitos alimentares”, disse o astro de “Coringa”.

Segundo a imprensa americana, hoje foi o protesto organizado por Jane Fonda com maior número de participantes. Ativistas do Greenpeace afirmam que a atriz de 81 anos continuará sua luta pelo meio ambiente ativamente assim que terminar seus compromissos com “Grace e Frankie”.