Joelma convida Mariah Carey, que vai ao Pará em setembro, para tomar um tacacá: ‘Bora?’

No dia 13 de setembro deste ano, Mariah Carey visitará o Pará para se apresentar no evento Amazônia Para Sempre. Na ocasião, a cantora foi convidada por Joelma para experimentar um prato típico da região, o tacacá. O encontro está programado para ocorrer em setembro, quando Mariah se apresentará no festival Amazônia Para Sempre, marcado para o dia 13 em Belém. O convite foi feito por Joelma através de sua conta no Instagram.

Em uma entrevista, Mariah Carey revelou seu interesse em provar o tacacá, destacando a curiosidade pela culinária local. O festival, que promete ser um grande evento, contará com a participação de outros artistas renomados, como Gaby Amarantos e Dona Odete. A organização do evento é de responsabilidade da Rock World.

Joelma demonstrou entusiasmo ao falar sobre a presença de Mariah no festival e questionou se a cantora já tinha tido a oportunidade de conhecer a música brasileira. “Oi, Mariah! Eu sou a Joelma, quero te dizer que estou muito feliz de te receber aqui no nosso Brasil. E, principalmente, na nossa grande e amada Belém do Pará”, afirmou Joelma em um vídeo postado no Instagram.

O Amazônia Para Sempre é uma iniciativa que busca promover a diversidade cultural da região, reunindo talentos locais e internacionais.

