Programa Desenrola Rural entrou em operação na última segunda

Agricultor familiar já pode procurar uma agência bancária para renegociar as suas dívidas, que podem ter descontos de até 96%; projeto atingirá um milhão de agricultores e será nos moldes do Desenrola Brasil

Ricardo Stuckert / PR A iniciativa, que entrou em vigor nesta segunda-feira (24), oferece descontos significativos que podem chegar a até 96% sobre as dívidas



Os agricultores familiares agora têm uma nova oportunidade para renegociar suas dívidas através do programa Desenrola Rural. Este programa foi inspirado no Desenrola Brasil, lançado pelo Governo Federal em 2023, e tem como objetivo beneficiar mais de um milhão de agricultores familiares. Enquanto o programa anterior focava em microempreendedores individuais e pequenas empresas com faturamento anual bruto de até R$ 4,8 milhões, o Desenrola Rural é voltado para agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas e outras comunidades tradicionais que precisam renegociar créditos em situação de inadimplência.

A iniciativa, que entrou em vigor nesta segunda-feira (24), oferece descontos significativos que podem chegar a até 96% sobre as dívidas. A renegociação é destinada àqueles com débitos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e outras dívidas, como cartões e empréstimos em instituições financeiras. Além disso, inclui dívidas já inscritas na dívida ativa da União com inadimplência superior a um ano. Para facilitar o processo, os inscritos na dívida ativa podem acessar o site do Regularize com seu CPF para consultar suas dívidas e escolher opções de pagamento.

Para aqueles com dívidas do PRONAF ou outras adquiridas junto a bancos, é necessário procurar a instituição financeira correspondente para regularizar a situação. No caso de dívidas de crédito de instalação, os agricultores têm a opção de se dirigir diretamente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para quitar os débitos com descontos.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA