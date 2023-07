Joesthetics: Conheça o fisiculturista e influenciador que morreu aos 30 anos após aneurisma

Dias antes de morrer, Jo Lindner se queixou de dores no pescoço; ele era alemão e morava na Tailândia

Reprodução/Instagram/joesthetic Joesthetics fazia sucesso mostrando sua rotina fitness nas redes sociais



Conhecido nas redes sociais como Joesthetics, o fisiculturista Jo Lindner morreu aos 30 anos na Tailândia. Ele estava ao lado da namorada, Nicha, quando foi vítima de um aneurisma – inchaço ou protuberância anormal na parede de um vaso sanguíneo. No último sábado, 1, a parceira de Jo contou nas redes sociais que no início da semana passada ele se queixou de dores no pescoço mas, aparentemente, não procurou um médico. O fisiculturista nasceu no dia 14 de janeiro de 1993 em Regensburg, na Alemanha, e a paixão pela musculação começou na adolescência. Aos 20 anos, ele se mudou para a Tailândia e foi então que passou a fazer vídeos mostrando sua rotina fitness. Somente no Instagram, ele somava mais de 8 milhões de seguidores. Ao longo da carreira, o influenciador participou de várias competições de fisiculturismo, mas não chegou a disputar o concurso para tentar o cobiçado título de Mr. Olympia, concedido ao vencedor da competição realizada anualmente pela Federação Internacional de Fisiculturismo.

No mês passado, o influenciador fitness contou, em uma entrevista ao seu colega fisiculturista Bradley Martyn, que havia sido diagnosticado com doença muscular ondulante (ou de rippling), uma condição genética rara que faz com que os músculos se tornem extremamente sensíveis ao movimento ou à pressão. Isso fazia com que ele sentisse muita dor. Após comunicar a morte de Jo, Nicha rebateu as especulações sobre a causa da morte do namorado. Ela definiu como injusta a forma como as pessoas estavam tentando adivinhar a forma como ele morreu e os rumores de que teve uma overdose. Em seu desabafo, Nicha declarou que o fisiculturista era “corajoso o suficiente” para admitir que usava esteroides. “Ele acreditava em todos, especialmente em mim. Ele acreditava que eu poderia ser melhor e ser alguém neste mundo enquanto todo mundo apenas riu disso. Ele pensa muito sobre o que postar e se importava muito com cada comentário. Todos os dias, depois de fazer um post, ele ia para o seu quarto e respondia todos os comentários ele mesmo… ele se esforçou muito para motivar seus fãs, mesmo às vezes ele não se sentindo tão motivado. Mas ele não podia descansar ou desistir, porque ele sabia que 8 milhões de pessoas precisavam disso dele”, declarou a namorada de Jo em um post no Instagram.