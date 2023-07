Culpa da harmonização facial? Saiba detalhes sobre a internação de Stênio Garcia

Ator de 91 anos deu entrada no hospital ‘com fortes dores nas pernas’, mas problema seria na coluna

Reprodução/SBT Stênio Garcia realizou uma harmonização facial há um mês



O ator Stênio Garcia está internado desde sábado, 1, em um hospital do Rio de Janeiro. A nota divulgada por sua assessoria de imprensa diz que o artista foi para o hospital “com fortes dores nas pernas” e, ao passar por uma bateria de exames, “foi diagnosticado com septicemia”, definido como “um quadro de infecção com leucóticos muito altos”. Nas redes sociais, muitas pessoas começaram a cogitar que a internação do artista de 91 anos poderia ter relação com a recente harmonização facial realizada por Stênio – que viralizou por ele mostrar o resultado ao vivo no “Fofocalizando”, programa vespertino do SBT. Em nota, a clínica Espelho, Espelho Meu, local onde o ator realizou o procedimento estético, negou que a internação tenha relação com a harmonização.

“Stênio Garcia está melhor, os exames de urina e doppler não detectaram alterações/bactérias! Não há septicemia! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo, está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês”, declarou a clínica. O comunicado chegou a ser compartilhado por Mari Saade, mulher do ator, nos stories do Instagram, mas logo foi apagado. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Stênio para obter atualizações sobre seu quadro clínico, mas ainda não teve retorno.