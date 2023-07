Johnny Depp desmaia, precisa de atendimento médico e show é cancelado às pressas

Ator se preparava para se apresentar com a Hollywood Vampires, sua banda de hard rock, na Hungria

Valery HACHE / AFP Johnny Depp faz parte da banda de hard rock Hollywood Vampires



O ator Johnny Depp precisou ser socorrido às pressas após desmaiar em um hotel em Budapeste, na Hungria. O artista se preparava para um show que faria com a banda que integra, chamada Hollywood Vampires. De acordo com o The Daily News Hungary, um médico precisou ser chamado para atender o protagonista de “Piratas do Caribe”. O público já estava no local do show quando a apresentação foi cancelada. Em nota, a banda informou que não subiria no palco por “circunstâncias imprevistas”. Algumas pessoas percorreram quilômetros até a capital húngara para ver os Hollywood Vampires de perto. “Estava tudo montado, o palco montado, a equipe de bastidores pronta para a festa. Nem me ocorreu que poderia haver algum problema, especialmente porque os membros da banda haviam feito a passagem de som que havia sido marcada para o período da tarde”, comentou, sem se identificar, um porteiro que trabalha no local onde aconteceria o show. Johnny não participou da passagem de som, mas o porteiro achou que era algo normal por ele ser uma estrela internacionalmente conhecida. O desmaio, cujo o motivo não foi divulgado, aconteceu no dia 18 de julho. Dois dias depois, a banda não tocou na Eslováquia, mas manteve a apresentação do último sábado, 22, na Polônia.