Aposentada cai em golpe e perde R$ 208 mil em falso namoro com Johnny Depp

Golpista prometia levar a vítima para morar com ele em Los Angeles, nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/johnnydepp Golpista se passava pelo ator norte-americano Johnny Depp



Uma aposentada, de 61 anos, caiu em um golpe de estelionato e perdeu R$ 208,4 mil. A curiosidade do caso é que o suspeito de praticar o crime se passava pelo ator Johnny Depp. A vítima, que mora em Osasco, em São Paulo, começou a conversar com o criminoso em outubro de 2020. O suspeito criou um perfil falso do famoso e detalhava como era o cotidiano de uma celebridade. Após algum tempo, os assuntos mais abordados pelo “falso Depp” era dinheiro, que segundo ele, precisava pagar condenações em processos que ele estava envolvido. Na época, o norte-americano estava em uma disputa judicial com Amber Heard, ex-mulher, que o acusava de violência doméstica. Além disso, o golpista prometia levar a aposentada para morar com ele em Los Angeles, nos Estados Unidos. Inclusive, no processo, diz que a vítima realizou uma cirurgia plástica acreditando na história. A aposentada vendeu uma casa e um carro para ajudar o “Johnny Depp”. Ao todo, foram feitos três depósitos, totalizando R$ 208,4 mil de prejuízo. O primeiro foi de R$ 15 mil, realizado em 30 de novembro de 2020. Já os outros dois, um de R$ 40,4 mil e o último de R$ 153 mil, foram feitos em dezembro de 2020. A vítima só percebeu que caiu no golpe, quando um filho dela a questionou sobre as transferências. A aposentada entrou com um processo contra o banco em que realizou as transferências. No entanto, a Justiça rejeitou a acusação. Ela ainda pode recorrer.