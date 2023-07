Johnny Depp vende autorretrato sobre época de disputa com Amber Heard; confira o preço

Obra pode ser comprada por £1.950 (R$ 11.840) e ficará disponível para a compra até o dia 1º de agosto

Divulgação/ Castle Fine Art Obra começou a ser produzida em 2021, em meio à batalha judicial entre Depp e Heard



O ator Johnny Depp está vendendo um autorretrato feito na época de disputa com a ex-companheira e atriz Amber Heard, que se desenrolou nos tribunais e chegou ao fim em 2022. Batizada de Five, a obra foi colocada à venda pela Castle Fine Art e ficará disponível por tempo limitado. As vendas terminarão no dia 1º de agosto. A obra pode ser comprada pelo valor de £1.950 (R$ 11.840) sem estar emoldurada e £2.500 caso o cliente opte pela obra emoldurada. Heard e Depp se separaram em 2016, mas a disputa entre os dois se arrastou por anos. Em 2022, ele iniciou um processo de difamação contrea Heard baseado em um artido do The Washington Post de 2018, na qual Amber se referia à si mesma como “uma figura pública que representa o abuso doméstico”. Um júri da Virgínia decidiu que Heard difamou Depp e concedeu a ele US$ 15 milhões em danos. Apesar disso, ele também foi condenado por difamação contra a atriz e teve que pagar US$ 2 milhões.