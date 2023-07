Reação de MC Ryan ao saber que será pai de menina deixa seguidores indignados; assista

Forma como o funkeiro tratou a mãe da criança no chá revelação rendeu críticas nas redes sociais; ele rebateu

O cantor MC Ryan foi criticado pela atitude que teve no chá revelação da sua filha. Assim que descobriu que será pai de uma menina, ele abriu uma garrafa de champanhe e começou a comemorar com os amigos. A mãe da criança foi abraçada por outras pessoas que estavam na festa que aconteceu nesta segunda-feira, 24. Ao postar o vídeo do momento no Instagram, muitos seguidores se manifestaram. “Nem Deu um abraço na mãe, coitada”, comentou uma pessoa. “Segurou a garrafa, mas não virou pra dar um abraço na mina”, disse outra. “Gosto muito do Ryan, mas algumas atitudes de moleque deixa a desejar! Infelizmente”, lamentou uma fã. “Nossa, tadinha, ela querendo comemorar com ele e ele nem um abraço se quer deu”, acrescentou mais uma.

A reação de Ryan também repercutiu negativamente no Twitter. “Que situação pesada para a mulher! Adoro o MC Ryan, mas pra que fazer chá revelação se não tem o mínimo de empatia. Ele a todo tempo se comportando como se estivesse na balada. Mico total”, postou uma seguidora. “Só uma coisa que eu tenho para falar sobre a atitude do MC Ryan. Meninas/mulheres, escolham bem o parceiro que futuramente será pai do filho de vocês. Vínculo é para vida toda e o trauma vem junto com as consequências”, alertou outra. Em meio às críticas, o funkeiro se posicionou: “Para quem está comentando que não tive empatia pela mãe da minha filha, vocês são muito coração ruim. Como não tive empatia? Estou aqui, tem vários manos que não dão nem atenção para os filhos, metem o louco. Por isso que internet é terra de ninguém. Sou homem para caralh*. Fiz, vou criar e vou assumir”, declarou nos stories do Instagram.

