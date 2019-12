Grávida de 3 meses, Jojo Todynho sofre aborto espontâneo: ‘Nada é como queremos’

Reprodução/Instagram Cantora perdeu bebê no início do mês em gestação que ela mantinha em segredo



A cantora Jojo Todynho revelou nesta terça-feira (17) que estava grávida de três meses, mas sofreu um aborto espontâneo no início de dezembro.

Ela não tinha revelado a gravidez publicamente, pois pretendia evitar a exposição na mídia, mas desabafou com a colunista Fábia Oliveira sobre o momento difícil que passou nas últimas semanas.

Jojo contou que que estava utilizando o método contraceptivo DIU, mas engravidou mesmo assim. “Eu tive muitos aborrecimentos, vários estresses numa mesma semana. Foi aquela época que o Bunitinho morreu. Minha pressão estava muito alta e acabou acontecendo”, contou na entrevista. Ela não revelou quem era o pai da criança.

Em suas redes sociais, ela falou com os seguidores sobre o momento. “Já estava me acostumando com esse pensamento [de ser] ‘mãe’, mas infelizmente nada é como queremos… não está sendo fácil pra mim há algumas semanas e dias, mas Deus tá sempre no controle da minha vida”, escreveu.

“Estou com um turbilhão de sentimentos. Não queria, aconteceu e já estava me acostumando com a ideia. A gente entrega na mão de Deus. Ano de 2020 eu nem vou tirar férias. Se eu tiver que viajar só a trabalho, quero trabalhar, trabalhar e trabalhar”, disse em vídeo.