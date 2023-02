Jojo Todynho abre processo para tirar nome da mãe da certidão de nascimento; saiba motivos

Cantora fez um desabafo nas redes sociais no qual ressaltou a importância da sua avó em sua vida

Reprodução/Intagram/jojotodynho Jojo Todynho explicou por que quer tirar nome da mãe biológica da sua certidão



A cantora Jojo Todynho comunicou na madrugada desta sexta-feira, 17, que entrou com um processo para tirar o nome da mãe biológica da sua certidão de nascimento. Em vídeos publicados nas redes sociais, a dona do hit Que Tiro Foi Esse contou que tomou essa decisão por dois motivos. “Entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da certidão de nascimento. Vou deixar apenas o nome do meu pai. Por quê? Quem me criou foi minha avó, que me educou, que me deu amparo, amor e carinho. Todo mundo sabe do amor e carinho que eu tenho pela minha avó. Não só pela minha vó, mas pela minha família. Não fico fazendo exposição aqui da minha avó porque eu não gosto”, falou a artista. Em seu relato, a vencedora de “A Fazenda 12” deixou claro que chega a ter receio do assédio em cima da sua avó, Rita Menezes.

“As pessoas estavam indo na casa da porta da minha avó e eu pedi: ‘Gente, pelo amor de Deus, por favor, eu tenho minha vida, minha avó tem a vida dela, minha avó já é uma senhora, então evita [de ir lá]’. Eu coloquei câmera na casa da minha avó. Vocês sabem que minha avó é tudo para mim. Tudo que eu tenho e sou hoje eu devo à minha avó”, declarou a cantora. O que também motivou Jojo a tirar o nome da mãe biológica da sua certidão é a questão da herança. A artista de 26 anos tem receio que sua mãe fique com seus bens caso algo aconteça com ela. “Quero muito ser mãe porque se eu não deixar e herdeiro essa senhora pode tomar conta de tudo que é meu. Não posso deixar isso. Nem [minha avó] quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu”, desabafou. “Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu, está tudo certo, então o que nunca me acrescentou, não me faz falta. É por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo ainda, tudo bonitinho.”