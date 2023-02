Flagra de mensagens, enforcamento no sexo e mais: Jojo Todynho e ex-marido expõem bastidores do casamento

Cantora contou sobre briga no Prêmio Multishow e conflitos por querer engravidar, já Lucas Souza acusou a ex-mulher de ser preconceituosa e de ‘falar mal de todos os artistas’

Reprodução/Instagram/jojotodynho/lucassouza_ofl Jojo Todynho e Lucas Souza novamente trocaram farpas nas redes sociais



A cantora Jojo Todynho e seu ex-marido, o militar Lucas Souza, voltaram a trocar farpas nas redes sociais e, com isso, passaram a expor detalhes do curto período em que foram casados. Eles oficializaram a união em janeiro do ano passado e a separação aconteceu em outubro do mesmo ano cercada de polêmicas. A recente discussão começou após Lucas dar uma entrevista à rádio Metropolitana, na qual disse que Jojo não respeitava o casamento deles: “Logo quando a gente tinha casado, ela mandou uma mensagem para um cara, uma mensagem acalorada. Esse cara era militar e ele mandou print no grupo do pessoal da PM e a pessoa que estava no grupo mandou para mim no Instagram. Não sei como eu vi isso. Fui tirar satisfação com ela, a gente teve um atrito”. O militar disse que a situação mexeu com ele e “trouxe insegurança”. Na ocasião, Lucas pediu para a cantora deixar de seguir nas redes sociais o militar em questão, ela concordou, mas depois de um tempo ele percebeu que ela voltou a segui-lo, o que gerou outra crise.

Após as falar do ex-marido, a dona do hit Que Tiro Foi Esse fez uma live falando dos bastidores do seu casamento. Jojo expôs várias situações e brigas que teve com Lucas. Uma delas aconteceu quando estavam indo ao Prêmio Multishow. A artista disse que não gostou da forma como o então marido se vestiu, pois gosta de “homens rústicos”, que vestem calça escura e camisa polo. Segundo Jojo, Lucas se vestiu como o cantor João Guilherme. Chegando à premiação, o casal voltou a discutir, pois, conforme relatado por Jojo, o militar queria passar pelo tapete vermelho e não entrar pela entrada de convidados. “Ele começou a fazer uma ignorância, aí eu arrasei ele. Eu falei: ‘Abre a porta do carro para mim’. Estava com uma roupa que eu não conseguia me mover muito. ‘Se você quiser, você que abra.’ Eu falei: ‘Olha só, você não faz gracinha comigo aqui não que eu acabo com o evento aqui’”, contou a artista. O que também teria gerado um atrito entre o casal é o fato de Jojo querer engravidar. Ela contou que após Lucas fazer exames, o médico disse que ele tinha apresentando um problema de fertilidade que poderia estar relacionado ao uso de anabolizantes.

“Me enforca”

A vencedora de “A Fazenda 12” também expôs a intimidade do casal e deu a entender que eles tinham algumas incompatibilidades na hora do sexo: “Eu falei: ‘Me enforca’. E ele: ‘Você é princesa’. Eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sou Jojo. Sou safada mesmo. Para homem meu, eu boto lingerie, faço graça, danço, eu sou isso aqui. Minha avó sempre me ensinou: dama na rua, puta na cama. Eu sou isso, safadona. Gosto das coisas quentes, não vem de miserinha para mim não que o negócio é frenético”. A artista também leu supostas mensagens escritas por Lucas nas quais ele teria assumido que o casamento deles chegou ao fim por culpa dele. O militar teria procurado Jojo quando estava com a família em Curitiba, sendo que nesse momento o casamento já estava em crise. A cantora disse que perguntou como estava a viagem e ele teria respondido: “Me fez refletir muita coisa, o quanto isso aqui não é mais para mim, quero fazer tudo diferente do que estou fazendo com o nosso relacionamento. Eu chegando aí converso contigo, [vou] te pedir perdão das coisas que eu fiz e mudar. Mudar mesmo. Eu vou fazer o certo, me perdi no caminho e acabei vacilando com você em tantas coisas. Deus abriu meus olhos”.

De acordo com Jojo, Lucas acrescentou: “Eu quero ficar o resto da minha vida contigo, quero te honrar como minha mulher, vou te pedir mil perdões, eu me perdi totalmente, quero voltar a fazer as coisas certas como eu fazia. Você está certa em falar que eu não sou mais o mesmo, mas eu vou voltar. Quero voltar com nosso relacionamento e fazer você voltar a ter confiança em mim. Eu vou mudar”. Ele ainda teria dito: “Ele [o casamento] está assim por causa de mim, mas enfim, crises vão acontecer, mas vamos superar todas porque eu te amo”. Após a live da artista, o militar decidiu rebater a ex-mulher nas redes sociais. Lucas faz novas exposições e afirmou que Jojo é preconceituosa e não gosta do público LGBTQIA+. Conforme o ex-marido da cantora, ela só participou da parada gay para não perder contrato com uma marca. “Você não queria [estar lá], você odeia parada gay”, comentou. “Chegava em casa e falava: ‘Aí, eu estou indo contra as coisas que eu acredito’. Então, pessoal, cuidado.” Ele também disse que Jojo “fala mal de todos artistas” e voltou a insinuar que foi traído pela cantora.

