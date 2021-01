Jojo Todynho pede para fãs pararem de ir até a casa da sua avó: ‘Está em pandemia’

Cantora fez um apelo nas redes sociais dizendo que a vida dela não tem nada a ver com a de sua família

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho pediu para os fãs não irem bater na casa da sua avó, Rita



A cantora Jojo Todynho decidiu fazer um apelo aos fãs e pediu para que as pessoas parem de ir bater na porta da casa da sua avó, Rita Menezes, que mora no Rio de Janeiro. Em uma série de stories no Instagram, a vencedora de “A Fazenda 12” pediu respeito e alertou sobre os riscos da Covid-19. “Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui com vocês. Hoje, mais uma vez, tem pessoas indo na casa da minha avó. Vou pedir para vocês, não façam isso. A minha vida é uma coisa, a minha família é outra. A realidade da minha família é totalmente diferente da minha. A gente está em pandemia, então queria pedir para vocês se pouparem e pouparem a saúde da minha família também, porque minha avó é teimosa e nem pergunta quem é [que está chamando] e já sai abrindo”, afirmou a artista. “Eles vão atender vocês bem, porque minha família é legal, mas deixem minha avó quietinha. Eu sei que todo mundo tem muito amor e carinho por ela, mas, por favor, não vá”, enfatizou a artista que faturou R$ 1,5 milhão no reality da Record.