Jojo Todynho é a grande campeão de ‘A Fazenda 12’ com 52,54% dos votos

Biel foi o vice-campeão com 36% dos votos; Stéfani foi a 3ª colocada e Lipe ficou com o 4º lugar

Reprodução

Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram os finalistas de A Fazenda 12, buscando o prêmio de R$ 1,5 milhão. No programa da noite desta quinta-feira, 17, pela primeira vez todos os peões participaram da decisão e Marcos Mion também esteve presencialmente no Fazendão depois de ter comandado a temporada virtualmente. Aquecendo para o resultado, a produção fez o ‘Fazendão Awards’. Jojo ganhou na categoria de melhor meme com “Roubaram meu cabelo” e a melhor treta ficou com MC Mirella e Lidi com o xingamento de “vaca” depois de punição. Na hora da votação, a escolha do público foi por Lipe Ribeiro em 4º lugar, com 4% dos votos.

Na decisão entre Jojo, Biel e Stéfani, a marca de 1 bilhão de votos foi batida. O terceiro colocado no reality show foi Stéfani Bays batendo apenas 11,36% dos votos. Em discurso final emocionante, em que pontuou as qualidades de Jojo e Biel e o quanto os dois aprenderam com perdão e empatia, Marcos Mion anunciou que o grande vencedor da 12ª edição da Fazenda foi Jojo Todynho com 52,54% dos votos. Biel ficou em segundo com 36,10% dos votos e ganhou um carro zero km.