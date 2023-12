Jojo Todynho rebate críticas após presentear pedreiros com panetone pequeno

Polêmica surgiu após influenciadores darem itens mais caros a seus funcionários, como um carro e quantias em dinheiro

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo argumentou que o valor de R$ 100 faz diferença na vida de um trabalhador



A cantora Jojo Todynho decidiu presentear os pedreiros que trabalham em sua casa com um mini panetone e R$ 100 como forma de agradecimento pelo serviço prestado. No entanto, a atitude da funkeira gerou críticas por parte dos internautas, que esperavam um presente mais generoso, como outros influenciadores fizeram. Em resposta às críticas, Jojo esclareceu que os pedreiros não são seus funcionários, mas sim prestadores de serviço em sua residência. Ela argumentou que o valor de R$ 100 faz diferença na vida de um trabalhador e explicou que sua intenção era demonstrar um gesto de carinho e gratidão, e não oferecer um presente grandioso. “Não confundam as coisas. Vocês não estão dando nem um palito de dente para ninguém, se manquem, vão caçar o que fazer. Vocês não estão comprando nem a bala do sinal para ajudar o trabalhador”, concluiu a funkeira. A polêmica surgiu após outros influenciadores presentearem seus funcionários com presentes mais caros, como um carro e quantias em dinheiro.