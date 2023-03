Jojo Todynho rebate críticas após se matricular na faculdade: ‘Vão transar’

Cantora, que vai cursar Direito, disse que por outro lado recebeu apoio dos presidentes da OAB do Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho entrou na faculdade e vai cursar Direito



A cantora Jojo Todynho vai começar a cursar Direito e demonstrou empolgação com esse novo desafio. No entanto, ao tornar pública sua ingressão no ensino superior, a funkeira foi criticada – aparentemente por profissionais da área. Nesta segunda-feira, 6, a dona do hit Que Tiro Foi Esse fez um desabafo: “Ontem fiz um vídeo para a galera da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] do Rio de Janeiro, para os presidentes, agradecendo pelo carinho e todos me falaram: ‘Vai lá, Jojo, estamos juntos. O que precisar estamos aí’. E aí você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras”. A vencedora de “A Fazenda 12”, que não é de levar desaforo para casa, rebateu quem fez os comentários maldosos.

“Não se preocupem comigo não, tem cinco anos para muita coisa acontecer na minha vida, enquanto isso, vão captar clientes, vocês estão muito preocupados com o código. Vão transar, vocês estão precisando liberar a serotonina da felicidade porque é muito estresse, eu sei, mas não desmotiva as pessoas não, incentiva. Beijo com muito amor da doutora”, provocou Jojo. Relembrando sua trajetória, a cantora de Bangu, Rio de Janeiro, enfatizou que já enfrentou muitos obstáculos. “A gente sabe que nada é fácil na vida, nunca será. Se for fácil demais, já sabe que não presta e, se tratando da minha história, eu olho para trás e vejo tudo o que eu passei para conquistar tudo o que eu tenho hoje. Foi com muito esforço, muita dedicação e muita luta, mas eu sou grata a Deus porque cada vez mais Ele vem me dando força e eu tenho provado que eu posso e sou capaz.” Por fim, a artista falou que vai se dedicar aos estudos: “Conhecimento não ocupa espaço, só agrega na nossa vida. Eu gosto de estudar, eu tenho a maior paciência e sei que [o curso de Direito] tem muita leitura”.