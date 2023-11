Jojo Todynho rebate críticas por expor sexualidade de ex-marido: ‘Vocês não cancelam ninguém’

Cantora afirmou que decidiu terminar com Lucas Souza após flagrar mensagens com outros homens em seu celular

A cantora Jojo Todynho se posicionou após ser criticada por expor sexualidade do ex-marido Lucas Souza. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela reafirmou seu posicionamento e disse que não admitirá comentários negativos. “Se eu tiver que me impor, não tem ninguém que me para. Dentro da minha razão, não vou baixar a cabeça para ninguém. Não estou nem aí para o que pensam de mim. Está com problema comigo? Se resolvam. Não aturo mais gracinha de ninguém. Ontem foi meu dia do basta e hoje estou reiterando minha fala de ontem”, disparou. “Não tem cancelamento, não tem hater. Vocês não cancelam ninguém. Ficam de quack, quack, quack aqui na internet, mas vocês me veem e calam a boca. Se tem uma coisa que eu tenho é vergonha na cara. Não gosta de mim e me vê na rua? Troca de calçada. Quem é fã a gente sabe que é fã. Quem não é está só esperando o tombo para pisar em cima. Não gosta de mim, não olhe na minha cara. Não sou ligada à fama, não sou deslumbrada. Quem tem bagagem, quem já viu muita coisa, não vai aturar gracinha de ninguém. Não estou aqui para agradar ninguém”, continuou.

Na tarde da última terça-feira, 21, Jojo afirmou que o ex-marido, o militar Lucas Souza, trocava mensagens com outros homens enquanto era casado. A cantora disse que, ao ser contestado, Lucas teria reagido com descontrole. Ela também pediu para que parassem de mencioná-la em comentários e postagens relacionadas ao ex-namorado e sua participação no reality show ”A Fazenda”. A equipe do peão, que está confinado para o programa, lamentou as falas de Jojo. Para a assessoria de Souza, as atitudes de Todynho são incompreensíveis. “Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa do Lucas vir a público, periodicamente, com doses de ‘verdades’, sendo que dentro do programa ele a defende”, ressaltaram.