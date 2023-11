Equipe de Lucas Souza rebate fala de Jojo Todynho sobre fim de casamento: ‘Exposto de forma cruel’

Cantora afirmou que casamento com o militar chegou ao fim após flagrar mensagens de outros homens no celular do militar

Reprodução/Instagram/@lucassouza_ofl Lucas Souza está confinado em 'A Fazenda'



A equipe de Lucas Souza, que está confinado em ”A Fazenda”, se posicionou após Jojo Todynho expor motivo de término do casamento. Nas redes sociais, a assessoria do militar afirmou que o peão foi exposto de forma cruel e ressaltou que ele defende a ex-namorada dentro do reality show da Record. “Ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz”, diz comunicado. “Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa do Lucas vir a público, periodicamente, com doses de ‘verdades’, sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela. Em nosso entendimento, tais atitudes são injustas, pois ele não está aqui para se defender (…). Só nos resta lamentar o fato de mais uma vez Lucas ser exposto de forma cruel e sem direito de defesa”, ressaltou.

Jojo Todynho se comunicou com fãs na manhã desta terça-feira, 11, sobre a motivação de seu término com Lucas. Nas redes sociais, ela afirmou que encontrou conversas de Souza com outros homens no celular do peão. Segundo ela, quando confrontado, Lucas reagiu com descontrole, de maneira similar à briga recente com Cezar Black em ”A Fazenda”. Jojo ainda ressaltou que não quer ser relembrada ou marcada em comentários e postagens envolvendo a participação de seu ex-marido no reality show. Ela ainda declarou estar torcendo para Jaqueline Grohalski, atual namorada de Lucas. Segundo Todynho, a peoa estaria sendo “enganada” pelo participante.