Jojo Todynho se irrita com atitude de colegas de classe na faculdade: ‘Dei uma alterada’

Cantora expôs o que vem acontecendo com ela na sala de aula e disse que vai tomar uma atitude

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho reclamou dos alunos que ficam filmando ela durante as aulas da faculdade



A cantora Jojo Todynho, que está cursando o primeiro semestre do curso de direito, fez um desabafo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 13. A artista disse que está incomodada com a atitude de alguns colegas de classe da faculdade, que ficam filmando ela durante as aulas. “Olha, minha cabeça está explodindo e se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada é que toda vez que tem algum trabalho, algum embate de sala que você tem que impor sua opinião, o povo fica me filmando. Porra, eu sou aluna como todo mundo”, enfatizou. A dona do hit Que Tiro Foi Esse contou que já começou a perder a paciência e avisou que se isso continuar acontecendo vai levar o caso para a secretaria.

“Hoje eu não aguentei, já dei uma alterada. Não é possível! Sabe qual vai ser? Quando eu falar diretamente para a pessoa: ‘Está com algum problema?’. Aí vão me odiar. É estressante, sou aluna como todo mundo, eu pago como todo mundo paga. Se fosse como Jojo, eu nem pagava, eu pago como Jordana.” Visivelmente irritada, a campeã de “A Fazenda 12” disparou: “Quer ganhar seguidor? Quer ganhar engajamento? Não estou entendendo”. Jojo viralizou quando entrou na faculdade, pois na hora do intervalo comprou amendoim para toda a turma. Ela falou que cresceu aprendendo a dividir e que sabe que muita gente vai para a faculdade com o dinheiro contato e, às vezes, não come no intervalo porque precisa economizar. “As pessoas ficam te filmando e parece que você quer aparecer. ‘Está comprando amendoim para mostrar que é legal.’ Eu não preciso mostrar, sou essa pessoa aqui”, concluiu.