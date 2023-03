Após perder 24 kg, Jojo Todynho mostra corpo e dispara: ‘Não quis Bila Bilú, não vai ter Gracyanne’

Cantora fez um vídeo na academia dizendo que vai ‘ficar um nojo’ quando se tornar uma ‘advogata’

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho perdeu 24 kg em dois meses e está feliz com o resultado



A cantora Jojo Todynho, que perdeu 24 kg nos últimos dois meses, deu uma pausa no treino para mostrar o seu corpo e dar um aviso para quem já a rejeitou. “Guarda esse abdômen aqui porque ele vai trincar e um recado eu dou: quem não quis Bila Bilú, não vai ter Gracyanne [Barbosa]. Está entendendo?”, afirmou a cantora, citando a personagem do “Xuxa Só Para Baixinhos”, uma “elefanta rosa”. Em um vídeo publicado em suas redes sociais (assista abaixo), ela ainda declarou: “No ovo ninguém queria, agora que a picanha está saindo, o povo quer entrar com a linguiça? Aqui não, meu bem. E nada de ‘psiu, psiu’ que eu não vendo mais picolé, vendia muitos anos atrás. Vem com essa não.” Jojo adotou um novo estilo de vida após o fim do seu casamento com o militar Lucas Souza.

Além de treinar e cuidar da alimentação, ela também começou a cursar Direito. “Vou ficar um nojo. Universitária, fitness, ‘advogata’, furuta ‘delegata’. Meu Deus do céu”, disse a artista de 26 anos, que já se chama de Dra. Jordana Toddy. Ao se olhar no espelho, a dona do hit Que Tiro Foi Esse acrescentou: “Valor eu dou para quem está roendo o osso. Está achando que isso aqui é bagunça? Que mulher gostosa [que eu sou] e vou ficar mais gostosa ainda”. Na última quinta-feira, 16, Jojo disse ao “Mais Você”, da Globo, que está se amando nessa nova fase e celebrou sua evolução. “Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado.”