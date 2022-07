Jonas Esticado é acusado de diversas traições pela ex-mulher; cantor se manifesta

Herica Oliveira afirmou que a infidelidade do artista tornou sua gestação conturbada; ele negou as acusações e disse que a ex-mulher está em busca de ‘mídia e dinheiro’

Reprodução/Instagram/jonasesticado Jonas Esticado negou que traiu a ex-mulher e disse que ela busca fama e dinheiro



O cantor Jonas Esticado rebateu as acusações da ex-mulher, Herica Oliveira, que o acusa de tê-la traído por diversas vezes no período em que estiveram juntos. Quando começaram a namorar, Herica tinha 16 anos e aos 19 ela engravidou. Nas redes sociais, ela relatou que durante a gravidez descobriu várias puladas de cerca do ex-marido e isso teria tornado sua gestação conturbada. Ela também afirmou que a atual mulher do cantor de forró, Bruna Hazin, foi uma das amantes dele. Em outro trecho do desabafo, ela declarou que após dar à luz ficava sozinha com o filho, Miguel, enquanto o cantor virava a noite em festas e ficava com outras mulheres. A separação de Jonas e Herica não é recente e, já prevendo questionamentos do gênero, ela explicou que não expôs as supostas traições antes porque demorou para entender que viveu um relacionamento tóxico com Jonas. Herica também disse que precisou de coragem para falar abertamente do assunto.

Jonas negou as acusações da ex-mulher e disse que ela está atrás de mídia e dinheiro. “Tentando absorver todos os absurdos e mentiras que eu escutei”, escreveu o artista nos stories do Instagram na madrugada desta quinta-feira, 7. O cantor garantiu que possui provas de que Herica está mentindo e que vai expor tudo e também dar sua versão da história pela primeira vez em breve. “Por três anos venho levando calado por acreditar que fosse resultado de uma mágoa de um passado onde eu tive meus erros, mas isso ultrapassa todos os limites. Surpreso em ver até onde vai a capacidade do ser humano para conseguir mídia, atenção e dinheiro. (Dinheiro, inclusive, que já se tem)”, concluiu o artista, que espera um filho com sua atual mulher.