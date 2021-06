Jornalista da Record sofre agressão e ex-namorado é preso em Goiás

Silvye Alves lamentou por ver o filho sofrer com a situação: ‘A dor física só não é pior que a dor na alma’

A jornalista da Record TV Silvye Alves, que apresenta o “Cidade Alerta” em Goiás, relatou nas redes sociais que foi agredida pelo ex-namorado e deu a entender que seu filho, de 11 anos, presenciou tudo. “Não está sendo fácil… a dor física só não é pior que a dor na alma. A maior tristeza de tudo de tudo isso foi ver meu filho sofrer. Prometi nunca fazê-lo sofrer e, hoje, aconteceu o pior. Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum. Assim que conseguir, vou conversar com vocês”, escreveu a jornalista em um post no Instagram. A agressão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 21, e a Polícia Civil de Goiás informou à Jovem Pan que o ex-namorado de Silvye foi preso e que “o flagrante está sendo levado para 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goiânia pelo crime de lesão corporal”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da jornalista disse que, no momento, não vão se pronunciar sobre o assunto. Ricardo Hilgenstieler é apontado como o responsável pela agressão, mas a polícia informou que não pode confirmar o nome do autor.